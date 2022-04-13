Во Львове для беженцев возводят городок из строительных вагончиков

Во Львове строят городок для беженцев – из польских строительных вагончиков. Заселить в него планируется примерно 50 тысяч человек. Людям, бежавшим с юга и востока Украины, мэрия Львова предлагает это жилье, характеризуя его как «достойное для проживания 4 человек».

В мэрии Львова поясняю – жить в польских контейнерах беженцам придется, потому что это дешевое и быстро возводимое жилье. Люди в нем ни в чем не будут нуждаться – там есть свет, они отапливаются, есть ванная комната и кухня.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил в беседе с журналистами, что ожидает, что в городе надолго поселятся в таких условиях около 50 тысяч человек. Он признал, что строительство городка обходится дорого и потому надеется на сотрудничество с европейскими институтами, которые помогут с его финансированием.

В настоящее время в парке возле Украинского католического университета стоят 70 вагончиков. Каждый должен быть оснащен кроватями, столами со стульями и другим оборудованием.

Во Львове планируют построить три таких городка, сообщается на сайте местного телеканала «Твое місто». Вместе они должны составить один квадратный километр жилья.

Польское правительство очень радо тому, что поставил вагончики во Львов. Мэр города, впрочем, на достигнутом останавливаться не собирается – он уже планирует построить для беженцев и двухэтажные деревянные дома с гораздо более комфортными условиями проживания, чем вагончики. По замыслу, они должны быть построены при финансовой поддержке Красного Креста, ЮНИСЕФ и ООН.

Львов, Елена Васильева

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