Украине дадут из Европейского фонда мира 500 миллионов евро на покупку тяжелого вооружения

Евросоюз предоставит Украине дополнительную военную помощь на 500 млн евро. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед встречей министров иностранных дел стран G7 в Германии.

На текущий момент ЕС уже одобрил пакет военной помощи Киеву в размере 1,5 млрд евро. После последнего объявления средства ЕС на поставки оружия Украине увеличатся до €2 млрд.

По словам Борреля, дополнительные 500 млн евро должны стать новым импульсом для Украины. По его словам, деньги должны быть потрачены на тяжелое вооружение.

Финансирование военной помощи Киева будет поступать из так называемого Европейского фонда мира, целью которого является поддержка армий-партнеров. Этот фонд объемом около пяти миллиардов евро создан и пополняется государствами-членами вне бюджета ЕС. Эти деньги используются для оплаты поставок оружия, которое государства-члены поставляют Украине из своих запасов.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала в кулуарах встречи министров G7 оказать Киеву дополнительную военную помощь. По ее словам, сейчас очень важно, чтобы союзники Украины продолжали оказывать давление на президента России Владимира Путина как поставками оружия, так и ужесточением санкций.

Боррель также выразил уверенность, что в ближайшие дни будет достигнута договоренность о российском нефтяном эмбарго. В рамках шестого пакета санкций против России Еврокомиссия предложила полностью прекратить импорт российской нефти к концу этого года. Однако эту меру отказывается поддерживать Венгрия, поэтому этот вопрос все еще обсуждается между государствами-членами.

Киев, Елена Васильева

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