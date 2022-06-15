Западная разведка не верит в украинскую победу

Западные спецслужбы согласны с тем, что конфликт на Украине сейчас находится в решающей фазе, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников в разведке, которые не пожелали назвать свои имена. Ни один из сценариев не предполагает победу Украины.

«Я думаю, скоро дойдет до того, что та или иная сторона добьется успеха», – сказал Верховный представитель НАТО. – Либо русские дойдут до Славянска и Краматорска, либо там их остановят украинцы». Столлтенберг отметил, что это зависит от того, смогут ли украинцы удержать там фронт.

По мнению западных официальных лиц, Россия находится в лучшем положении из-за своего простого численного превосходства. Однако это не означает автоматически, что русские будут продолжать наступление, заявил высокий представитель американской администрации. Обе стороны понесли большие потери в войне на износ, основанной на артиллерийских боях, напомнил он.

Сценарии развития событий

По мнению западных официальных лиц, возможны несколько сценариев развития событий. Россия могла бы продолжать завоевывать новые территории в двух областях на востоке Украины – Донецкой и Луганской.

Второй сценарий основывается на том, что процесс застопорится и тупиковая ситуация продлится месяцы или годы, что приведет к большому количеству жертв с обеих сторон и медленно затянувшемуся кризису, который истощит мировую экономику.

На Западе считают наименее вероятным, что Россия пересмотрит свои военные цели, объявит, что она уже победила, и попытается прекратить боевые действия. Официальные лица США опасаются, что если России удастся закрепить свои позиции на востоке Украины, президент России Владимир Путин может использовать эту территорию в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения вглубь Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил: «Я уверен, что если Украина будет недостаточно сильна, они будут двигаться дальше».

Запад после давления

Ключевым моментом, по мнению CNN, является оказание давления на правительства западных стран, которые до сих пор предлагали поддержку Украине за счет собственной экономики и собственных запасов вооружений.

Министр обороны США Ллойд Остин возглавит группу из почти 50 стран, которые в среду обсудят ситуацию на Украине, где Соединенные Штаты ожидают принятия обязательств по дальнейшей военной и экономической поддержке Украины.

Украина уже израсходовала почти все боеприпасы из советского наследия, есть проблемы и с нехваткой с нехваткой людских ресурсов.

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»