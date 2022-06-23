Зеленский хотел поговорить с африканцами о войне и голоде, но те не стали его слушать

Провальной называет западная пресса попытку Владимира Зеленского поговорить с представителями Африканского союза. На видеовстречу пришли всего четверо из пятидесяти делегатов и те не стали слушать пламенные речи президента Украины.

Украина с апреля несколько раз просила о возможности поговорить с лидерами Африканского союза, но ей неоднократно отказывали, сообщает газета Le Monde. По мнению французского издания, это наглядно показывает, как страны черного континента реагируют на российско-украинский конфликт. Они настаивают на своем нейтралитете, потому что считают, что так лучше для них.

В десятиминутном выступлении президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ответственности России за перебои в распределении украинского зерна и связанный с этим рост цен на продукты питания на мировых рынках. Из-за этого, по его словам, сейчас Африка находится перед угрозой голода. «Африка – заложник тех, кто начал войну против нашего государства. Несправедливая цена на продукты, вызванная российской войной, болезненна на всех континентах», – сказал Зеленский.

Он также рассказал об участии Украины в миротворческих миссиях в Африке и упомянул о предстоящем назначении специального представителя Украины в Африке. По словам Зеленского, перед ним в числе прочего должна стоять задача организации «большой украинско-африканской политической и экономической конференции».

По данным Le Mond, обращение Зеленского с африканской стороны не вызвало особого отклика. «Их нереалистичные проекты не имеют здесь большого значения», – цитирует французская газета одного из немногих африканских дипломатов, который вживую слушал выступление украинского президента.

Во время видеоконференции лидеры семи других африканских стран, особо не слушая Зедленского, обсуждали будущее района Великих озер в Найроби – это им оказалось важнее и интереснее.

Страны, входящие в Африканский союз, сосредоточены на торговле с Россией и Китаем, и они, очевидно, не хотят допустить разрыва связей, занимая четкую позицию в продолжающемся конфликте Россия-Украина.

Президент Сенегала Маки Салл, который в настоящее время является председателем Африканского союза, принял участие в конференции с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, Россия, в июне с председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факих. Поэтому он подверг критике западные санкции. Он не очень сговорчив и по отношению к Украине.

«Я точно не знаю, чего он ждет от нас (Зеленский – прим.), но нашим приоритетом остаются поставки зерна и удобрений. Мы не участвуем в спорах о том, кто прав, а кто виноват, мы просто хотим доступа к зерну и удобрениям», – заявил недавно Салл в Париже.

Он призывает украинцев разминировать порт Одессы, разрешив им вывозить оттуда зерно, которое идет в том числе в Африку.

Однако президент Украины Владимир Зеленский упорно продолжает твердить, что прекращение морских поставок связано не с украинскими минами, а с российским вторжением, точнее с осадой Одессы и других украинских портов российским флотом.

Москва, Елена Васильева

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