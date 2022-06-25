В Польше уже открыто говорят о необходимости союза с Украиной

Среди некоторых политиков в Польше растет мнение о необходимости создания польско-украинской конфедерации. Это связано с конфликтом с Россией и приемом Польшей четырех миллионов беженцев.

«Концепция создания федерации с Украиной стала резко актуальной, над ней надо работать», – признал Рышард Терлецкий, один из лидеров правящей партии «Право и справедливость» (ПиС). Но партия не единственная, кто говорит о возможной связи между Польшей и Украиной.

На Европейском конгрессе местных властей в Миколайках Варминско-Мазурского воеводства председатель Польской народной партии Владислав Косиняк очень благосклонно высказался о перспективе создания такой группы.

Ему вторили и политики из Левой партии, Соглашения и других парламентских и непарламентских партий и движений.

«Всего 80 миллионов поляков и украинцев, а также немцев. Не только наши два народа, но и наши экономики имеют все больше общего, что является предпосылкой для правильного мышления в этом направлении», – говорится в заявлении по итогам съезда.

«Обе страны объединяет не только история, культура, близкий язык, взаимодополняющие экономики, но и общий враг – путинская Россия. Вот почему общий союз следует рассматривать в будущем», – сказал аналитик Збигнев Щипински.

Он добавил, что опыт не только последних месяцев, но и последних десяти лет показывает, что необходимо начинать переговоры по такому проекту будущего.

«В связи с войной на Украине меняется отношение украинцев к Польше, и этот шанс нельзя упускать. Мы являемся свидетелями исторических изменений, и именно поэтому мы должны подготовить почву для создания нового польско-украинского федеративного государства», – заявил политолог Марек Будзиш.

Он подчеркнул, что более четырех миллионов украинцев, приехавших в Польшу после 24 февраля, плюс более миллиона, которые уже проживали в Польше, и их вовлеченность в трудовую, социальную, медицинскую и школьную системы ясно показывают, что бояться не нужно. вслух говорить о создании федерации.

Голоса против

Однако есть и голоса против создания федерации или союза. Павел Лисицки, главный редактор еженедельника Do Rzeczy, задал риторический вопрос о том, как должна выглядеть такая федерация, когда Польша является членом и НАТО, и Европейского Союза, а Украина – нет.

Он указал, что Украина борется за свою независимость, чтобы иметь ее для себя, а не ассоциироваться с кем-то еще.

Он также подчеркнул, что польские идеи союза или федерации с Украиной «не самые радостные, что излишне раздражает россиян».

На самой Украине жители также пишут в соцсетях, что Украина просто скоро перестанет существовать – запад будет захвачен Польшей, а восток – Россией.

Варшава, Елена Васильева

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