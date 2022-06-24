Бывший командующий НАТО: в Европе никогда не будет мира, пока Путин в Кремле

Бывший глава британского НАТО заявил, что «мира в Европе никогда не будет», пока Владимир Путин остается во главе России, и призвал Запад к «массовому перевооружению».

Выступая на Фестивале истории в Чалк-Вэлли, сообщает Daily Mail, генерал сэр Ричард Ширрефф сказал, что западные вооруженные силы, в том числе британские, были «порваны на куски» в результате «последовательного самодовольного мышления» в последние 15 лет.

Генерал сэр Ричард, который был заместителем верховного главнокомандующего НАТО, когда Россия присоединила в 2014 году Крым, сравнил текущую ситуацию с месяцами, предшествовавшими Второй мировой войне, и сказал, что западные страны должны добиваться «победы над путинизмом» и «поражение путинского режима».

Это потребует «массового перевооружения», добавил он, но предупредил, что российский президент должен покинуть свой пост, чтобы избежать дальнейшего конфликта.

«В Европе никогда не будет мира, пока Путин в Кремле или пока в Кремле царит путинский режим», – сказал он.

Как сообщает Daily Mail, Ричард Ширрефф высоко оценил эффективность украинских сил в защите своей страны, но предупредил, что их нынешние потери, которые, по его оценкам, составляют до 200 солдат, убитых в бою каждый день, непосильны.

Генерал считает, что в «худшем случае» – который он оценил в пять процентов вероятности – моральный дух Украины сломится, и силы Путина успешно возьмут Киев.

Но он сказал, что при дальнейшей поддержке Запада Украина может оттеснить российские войска.

«Если мы сможем помочь украинцам сражаться умно, маневрировать и наращивать этот потенциал, то я абсолютно уверен, что украинцы со временем оттеснят русских к линии 24 февраля на Донбассе. И это будет поражением Путина», – поделился своими мыслями о ситуации генерал.

Лондон, Елена Васильева

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