Белый дом теряет уверенность в том, что Украина вернет себе утерянные территории

Чиновники Белого дома теряют уверенность в том, что Украина вернет себе все территории, утраченные за четыре месяца СВО. По данным CNN, такое мнение распространено среди официальных лиц США, несмотря на то, что США и их союзники сейчас поставляют Украине более современное и мощное оружие.

Советники президента США Джо Байдена в частном порядке обсуждают, должен ли президент Украины Владимир Зеленский изменить определение «победы» и признать возможность необратимого сокращения территории Украины.

По словам источников CNN, этот пессимистический взгляд не означает, что США хотят заставить Украину пойти на территориальные уступки России, чтобы прекратить конфликт с Россией.

«Смогут ли они вернуть территорию частично или полностью, зависит от того, какую поддержку мы им окажем», – сказал один из советников Конгресса. По его словам, Украина запросила у США как минимум 48 ракетных комплексов, но пока получила обещанные восемь.

На прошлой неделе США объявили о выделении еще 450 миллионов долларов на военную помощь Украине.

По данным CNN, на настроения в Белом доме влияет тот факт, что украинцы не смогли сдержать наступление России на Донбассе в последние недели. Ежедневные потери ВСУ составляют до 100 солдат, боеприпасы украинцы расходуют быстрее, чем Запад успевает их пополнять.

Москва, Елена Васильева

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