Зеленский хочет заместить в Европе российский газ украинской электроэнергией

Украина начала экспорт электроэнергии в Евросоюз, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, этот шаг поможет Союзу снизить зависимость от российского энергетического сырья, сообщило в пятницу агентство Reuters.

По словам украинского президента, начало экспорта – это «еще один важный шаг в нашем направлении в сторону Евросоюза». «Благодаря украинскому электричеству можно будет заменить значительную часть российского газа, используемого европейскими потребителями. Для нас это не только вопрос доходов от экспорта, но и вопрос безопасности для всей Европы», – считает Зеленский.

После того как в середине марта украинская система передачи была подключена к системе ЕС, Киев получил статус наблюдателя в Европейской ассоциации операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Экспорт будет осуществляться через Румынию. По данным ENTSO-E, вскоре последует начало торговли электроэнергией через другие интерконнекторы – между Украиной и Словакией, Украиной и Венгрией и Молдовой и Румынией.

В своем заявлении премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что потенциал экспорта электроэнергии из Украины в ЕС составляет до 2,5 гигаватт.

Киев, Елена Васильева

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