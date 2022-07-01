«Дорога будет длинной» – Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ждет Украину на пути в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу призвала Украину ускорить борьбу с коррупцией, чтобы поскорее попасть в ЕС. Она также заверила украинцев, что все 27 стран-членов мысленно с ними в этом «долгом пути» в европейскую семью.

Развивая тему борьбы с коррупцией в рамках видеовыступления перед Радой, фон дер Ляйен высказала следующие пожелания: «Целесообразно, чтобы новый глава прокуратуры, специализирующейся на борьбе с коррупцией, и новый директор Украинского национального офиса по борьбе с коррупцией были назначены как можно скорее». Что касается проекта реформы Конституционного суда, то она сочла «необходимым законодательно предусмотреть процедуру избрания судей», пишет газета «Фигаро».

Глава ЕК приветствовала принятие Украиной закона, направленного на устранение «чрезмерного влияния олигархов на экономику», но потребовала, чтобы страна теперь обеспечила его «правомерное выполнение».

Урсула фон дер Ляйен также призвала к принятию «закона о СМИ, который приводит украинское законодательство в соответствие со стандартами Европейского Союза и обеспечивает независимый орган регулирования СМИ необходимыми средствами».

Напомним, что 23 июня лидеры 27 стран предоставили Украине статус кандидата в члены ЕС. «Дорога впереди будет длинной, но Европа будет с вами на каждом шагу пути, сколько бы времени это ни заняло, от тех мрачных дней войны до момента, когда вы переступаете порог нашего Европейского Союза», – пообещала Урсула фон дер Ляйен.

Женева, Елена Васильева

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