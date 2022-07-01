ЮНЕСКО признало борщ украинским блюдом

Чрезвычайная комиссия по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО назвала борщ культурным наследием Украины. Как сообщает с места событий агентство ANSA, данное первое блюдо украинской кухни должно состоять из свеклы, свежей капусты, бульона (из говядины или свинины) и подаваться со сметаной. Все это официально зафиксировано и внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Украина сделала борщ кандидатом на попадание в список ЮНЕСКО в 2019 году. Заявка должна была быть рассмотрена в период с 2023 по 2024 год, но Комитет ЮНЕСКО решил ускорить процесс после 24 февраля 2022 года. Сегодня, том числе при поддержке Италии, отмечает агентство ANSA, заявка борща была удовлетворена.

Киев, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»