ЕС ввел санкции против Виктора Януковича и его сына

Евросоюз 4 августа ввел санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича. Чиновники считают, что 72-летний Янукович, проживающий в России, по-прежнему играет «роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Под рестрикции также попал сын бывшего главы Украины Александр.

Виктор Янукович руководил Украиной с февраля 2010 по февраль 2014 года, поста лишился в результате протестов на Майдане.

В заявлении, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС, Янукович обвиняется в заговоре с целью попытаться вернуться к власти в Украине, если в результате СВО России удастся свергнуть президента Владимира Зеленского. «По разным данным, г-н Виктор Янукович участвовал в спецоперации России по замене им украинского президента на первых этапах незаконной военной агрессии против Украины ", – отмечает издание ЕС. Его сын попал под санкции по той же причине и за то, что «осуществлял сделки с сепаратистскими группировками в районе Донбасса».

49-летнего Александра Януковича также в ЕС обвиняют в том, что он обогатился за счет связей своего отца и владел бизнесом и недвижимостью ДНР и ЛНР. В качестве лиц, находящихся под санкциями, на Виктора Януковича и его сына распространяется запрет на получение визы в ЕС и замораживание любых активов, хранящихся в странах ЕС.

Киев, Елена Васильева

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