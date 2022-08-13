Бесплатное закончилось: украинке пришёл счёт за проживание в немецком лагере для беженцев

В Германии беженке с Украины пришёл счёт за коммуналку. Женщина проживает в лагере для беженцев, сообщает газета «Известия». Видео обращения украинки, возмущённой платежкой, опубликовал Telegram-канал «Украина.ру». В общей сложности женщине пришёл счет на сумму более €800. При этом пособие она еще не получила.

По словам украинки, всех беженцев заставляют оплачивать проживание. На камеру она раскрыла письмо от властей и прочитала.

«Всем в лагере пришло такое письмо, что мы должны платить за то, что мы здесь проживаем», – рассказала она.

В счет вошли оплата электричества, воды, места проживания и питания.

1 августа ряд регионов Германии перестал принимать украинцев из-за превышения квот, в том числе федеральные земли Бранденбург, Саксония и Бавария. По последним данным, в ФРГ находятся 915 тыс. украинских беженцев.

В начале августа министерство труда и социальной защиты Литвы также сообщило, что страна не имеет возможности для размещения новых украинских беженцев этой зимой.

Берлин, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»