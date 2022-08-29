Военные эксперты Швеции – Украина не в состоянии победить

Военные эксперты в Швеции пришли к выводу, что победа Украины в противостоянии российской спецоперации маловероятна, поэтому стране нужно готовиться к компромиссу.

Военные эксперты доцент и преподаватель военных наук Шведской военной академии Илмари Шэйкё и профессор Нидерландской академии обороны Ян Уильям Хониг выступили в шведском издании «Свенска дагбладет» с утверждением, что военный потенциал Украины необходимо использовать для улучшения позиции страны за столом переговоров с Россией. Как сообщает издание swedinfo.ru, украинское руководство, по мнению шведов, может попытаться «вернуть себе ту часть территории, которая является минимумом для возможного, по их мнению, существования государства». Это должно быть сделано в обмен на прочный мир в «границах, которые также приемлемы для России».

Эксперты опасаются, что такое их предложение может подвергнуться критике и это назовут «политикой умиротворения», которая станет вознаграждением за российскую спецоперацию. Но они же спрашивают, не является ли компромисс лучшей альтернативой той войне, к которой Запад недостаточно подготовлен, и в которой «Украина не в состоянии победить самостоятельно».

Стокгольм, Елена Владимирова

© 2022, РИА «Новый День»