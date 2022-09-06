Киевляне утепляются к зиме

Мэр Киева Виталий Кличко продолжает призывать горожан готовиться к суровой зиме. Как сообщает французский телеканал BFMTV, многие жители могут провести ближайшие несколько месяцев на морозе.

«Прошу всех приготовить для дома теплую одежду, теплые одеяла, потому что мы не исключаем, что температура в домах на несколько градусов ниже нормы», – сообщили украинским СМИ Кличко. По его словам, из-за военного конфликта на востоке страны Киеву может грозить дефицит газа, отключения электроснабжения. На фоне непонятной перспективы украинцы продолжают активно утеплять свои жилища и запасаться.

«У меня есть электрообогреватели, но если не будет электричества, мы, наверное, замерзнем», – рассказывает киевлянка, с которой поговорили французские СМИ.

Жители Киева, сообщает BFMTV, вынуждены проявлять дальновидность и изобретательность по мере приближения первых заморозков. «Купил фонарик на 5000 ампер и электрическую плиту. Если газа нет, могу готовить сам», – говорит другой украинец.

В столичных супермаркетах популярны продукты для защиты от холода. «Сегодня наиболее востребованы теплоизоляционные материалы, стеклопакеты, электрообогреватели, электрокамины и водонагреватели», – поясняет коммерческий директор Марина Шелест.

Через несколько месяцев в Киеве наступит зима, когда средние температуры не превысят 0°С, а могут даже опуститься ниже -15°С. До больших холодов у жителей осталось несколько недель: за последние тридцать лет столбик термометра в декабре показывал в среднем -1,8°С, уточняет BFMTV.

Киев, Елена Васильева

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