Время удивительных историй: украинская чиновница рассказала ООН о тысячах украинцах, депортированных в «депрессивные регионы России»

Член делегации Украины на Генасаблеее в ООН Кристина Гайовишин рассказала Совету Безопасности, что «тысячи граждан Украины насильственно депортированы в изолированные и депрессивные регионы Сибири и Дальнего Востока» России, сообщает агентство ANSA. Гайовишин насчитала 2,5 миллиона таких переселенцев, в том числе 38 000 детей, сообщает CNN.

«Осуждая российскую схему «фильтрации», представитель Киева в ООН добавила, что украинцев, вынужденных выехать в Россию или на подконтрольную Москве территорию, убивают и пытают», – отмечает CNN. Далее делегатка сообщила, что граждане Украины «терроризируются российскими властями под предлогом поиска «опасных» людей». «Те, кто придерживается иных политических взглядов или аффилирован с украинским правительством или СМИ, исчезают в серой зоне, а детей вырывают из рук родителей», – описала свое видение ситуации в ООН украинка.

Официальный представитель России в ООН Василий Небензя уже прокомментировал заявления представителей украинской делегации, назвав заседание Геассамблении новой «вехой дезинформации».

Дипломат пояснил: «Особенно циничны попытки инициаторов дискуссии под правозащитным соусом заставить несведущую публику поверить в существование жутких лагерей, где пытают мирных украинских граждан, обманом или принуждением заставляя их уехать в Россию. У тех, кто продвигает подобные инсинуации, попросту нелады с фактами или здравым смыслом. Против этого и элементарная статистика, причем международная. Напомню, что Россия – крупнейшая страна-реципиент украинских беженцев. Созванное сегодня США и Албанией заседание СБ ООН по Украине стало новой вехой дезинформации».

Киев, Елена Васильева

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