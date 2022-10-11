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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 11 октября 2022, 10:13 мск

Новости Киев

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На Украине объявлена воздушная тревога

На Украине повсеместно объявлена воздушная тревога. Предупреждающую рассылку также делает Государственная служба по ЧС. В сообщениях, поступающих абонентам мобильной связи, говорится о необходимости не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях. Среди областей, где сработала воздушная тревога, указываются Киевская, Черниговская, Винницкая, Одесская, Сумская, Днепропетровская области и другие регионы.

Напомним, в рамках проведения СВО накануне вооруженные силы РФ выпустили 10 октября 2022 года по объектам энергетики, военной инфраструктуры и другим целям порядка 80 ракет.

Киев, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»

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