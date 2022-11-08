Зеленский предложил продлить всеобщую мобилизацию и военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине.

Информация об этом размещена на сайте украинского парламента. Действие предыдущих законов о мобилизации и военном положении истекает 21 ноября. Эти законы были приняты Радой 15 августа.

Добавим, что тексты законопроектов пока не опубликованы.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк полагает, что проекты законов будут одобрены уже на ближайшем заседании парламента. «Соответствующие документы от президента уже зарегистрированы в парламенте. С высокой долей вероятности продление будет снова на 90 дней: то есть до 20 февраля 2023 года», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Киев, Наталья Петрова

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