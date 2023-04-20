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Четверг, 20 апреля 2023, 13:28 мск

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Генсек НАТО прибыл с необъявленным визитом в Киев

Йенс Столтенберг, фото: www.nato.int

Генсек НАТО приехал в Киев, сообщают украинские СМИ. Его поездка на Украину ранее не анонсировалась.

СМИ опубликовали фото Столтенберга в окружении военнослужащих. Другие подробности визита не приводятся.

Столтенберг посетил Украину впервые после начала российской специальной военной операции.

Напомним, в начале апреля глава Североатлантического альянса заявил, что страны НАТО намерены усилить военную помощь Украине в преддверии ожидаемого контрнаступления ВСУ. Он также сообщил, что с начала украинского конфликта страны НАТО поставили вооружения Киеву на общую сумму 65 млрд евро.

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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