Генсек НАТО прибыл с необъявленным визитом в Киев

Генсек НАТО приехал в Киев, сообщают украинские СМИ. Его поездка на Украину ранее не анонсировалась.

СМИ опубликовали фото Столтенберга в окружении военнослужащих. Другие подробности визита не приводятся.

Столтенберг посетил Украину впервые после начала российской специальной военной операции.

Напомним, в начале апреля глава Североатлантического альянса заявил, что страны НАТО намерены усилить военную помощь Украине в преддверии ожидаемого контрнаступления ВСУ. Он также сообщил, что с начала украинского конфликта страны НАТО поставили вооружения Киеву на общую сумму 65 млрд евро.

Киев, Наталья Петрова

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