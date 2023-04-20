Генсек НАТО прибыл с необъявленным визитом в Киев

Генсек НАТО приехал в Киев, сообщают украинские СМИ. Его поездка на Украину ранее не анонсировалась.
СМИ опубликовали фото Столтенберга в окружении военнослужащих. Другие подробности визита не приводятся.
Столтенберг посетил Украину впервые после начала российской специальной военной операции.
Напомним, в начале апреля глава Североатлантического альянса заявил, что страны НАТО намерены усилить военную помощь Украине в преддверии ожидаемого контрнаступления ВСУ. Он также сообщил, что с начала украинского конфликта страны НАТО поставили вооружения Киеву на общую сумму 65 млрд евро.
Киев, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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