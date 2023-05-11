Надо еще подождать – Зеленский рассказал о неготовности ВСУ к контратаке

Президент Украины далее интервью BBC и признался, что ВСУ до сих пор не готовы к контрнаступлению, которое от них ждет коллективный Запад.

В частности, Владимир Зеленский заявил, что долгожданное контрнаступление киевских войск в ближайшее время не состоится из-за нехватки военных средств. Интервью на портале BBC вышло в четверг.

«Надо подождать. Нам нужно еще немного времени», – признал Зеленский. По его словам, нехватка боеприпасов заставляет опасаться больших потерь. «С (тем, что у нас есть) мы можем двигаться вперед и добиваться успеха. Но мы потеряем много людей, и я думаю, что это неприемлемо», – сказал он.

Отсутствие боеприпасов

Бывший актер, также заявил, что его войска получили пользу от учений со странами-членами НАТО. Но для контрнаступления эти подготовленные западом силы не готовы. По традиции Зеленский также жалуется на нехватку боеприпасов, в частности бронетехники, которые ранее поступали «партиями».

В ходе полной подготовки к контрнаступлению New York Times сообщила, что девять украинских бригад из двенадцати прошли подготовку в нескольких странах НАТО, включая США и Францию.

Как сообщает BFMTV, Украина уже несколько недель заявляет о подготовке крупномасштабного контрнаступления. Точная дата начала является предметом многочисленных спекуляций, однако большинство экспертов говорили о начале мая 2023 года.

Киев, Елена Васильева

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