Зеленская рассказала, что они живут с мужем раздельно, а в Киеве даже не заметно, что идут военные действия

Жена Зеленского Елена рассказала, что они с мужем живут раздельно. Данную информацию она озвучила в интервью газете Jerusalem Post.

«Зеленская живет отдельно от украинского президента, который в целях безопасности спит в своем кабинете, а она каждый день возвращается к своим двум детям.

«Если нам повезет, мы встретимся за обедом в офисе», – сказала она. «Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент»», – отметила супруга нынешнего президента Украины.

Ситуацию в стране Елена Зеленская описывает на текущий момент как относительно нормальную: треть украинских детей могут посещать школу, там проводятся выпускные вечера.

«Помню пустые улицы и апокалиптическую атмосферу Киева, но летом город снова закипел жизнью», – поделилась Елена Зеленская с журналистами – Иногда, если бы вы еще не знали, что идет война, вы бы этого не знали, потому что экономика работает, и люди работают. Люди думали, что банки рухнут, а экономика рухнет, но каким-то образом мы смогли противостоять этому».

Москва, Елена Васильева

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