Словакия не будет помогать Украине оружием

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что его страна не будет оказывать военную помощь Украине в ходе ее конфликта с Россией.

Как сообщают РИА «Новости», Словакия хочет сохранить только поставки гуманитарной помощи, а также оказать содействие в разминировании украинской территории.

Фицо добавил, что Братислава выступает за мир на Украине, однако план президента этой страны Зеленского нереалистичен, договариваться о ситуации должны Россия и США. При этом, по мнению премьера Словакии, ЕС из поставщика оружия Украине должен превратиться в миротворца.

«Вы знаете, что украинцы здесь не играют никакой роли: о чем договорятся русские с американцами – это и будет иметь силу, я хочу, чтобы был мир. Я не поддерживаю никакие планы Зеленского, потому что они абсолютно нереалистичны с точки зрения условий, которые выдвигаются», – считает Фицо.

Также Фицо прокомментировал ситуацию с санкциями. По его словам, Братислава

будет выступать в Брюсселе против каких-либо мер в отношении России до тех пор, пока не будут подсчитаны финансовые последствия от их введения.

Братислава, Елена Васильева

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