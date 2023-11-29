Глава НАТО Йенс Столтенберг удивил европейских журналистов рассказами о великих победах ВСУ над Россией. Как сообщает немецкая газета Junge Welt, события развернулись в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. «За день до начала двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО он заявил, что Киев добился «великих побед» над Россией. Для репортеров это стало новостью», – говорится в публикации, которую цитирует РИА «Новости».

Когда же один из журналистов указал генсеку на слова главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте, тот ушел от ответа, указывает автор статьи.

«Киев первоначально развязал конфликт против Восточной Украины в 2014 году с помощью Соединенных Штатов и их союзников, предоставив Вашингтону возможность консолидировать разваливающееся НАТО», – говорится в материале.

В результате альянс стал «обменивать» свое оружие на жизни украинцев, что свидетельствует о том, что этот конфликт оказался «удобной войной» для коллективного Запада, заключил автор Junge Welt.

Киев, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»

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