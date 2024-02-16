Похоронный марш играют для ВСУ экипажи звуковещательных станций группировки ВС РФ «Восток». Это делается для деморализации противника. Кроме того, всушникам также зачитывают фамилии погибших украинских военных.

Как сообщает «Военный журнал», посредством звуковещательного оборудования военнослужащим украинских формирований предлагается воспользоваться частотой 192.200, вызвать «Волгу», сложить оружие и сдаться, прекратив бессмысленное сопротивление. Призывы дублируются на русском, украинском и иногда английском языках, что обусловлено наличием в рядах СВУ иностранных наемников.

В призывах также подчеркивается, что украинские военные воюют за антинародный киевский режим, использующий их исключительно в качестве инструмента Запада для ослабления России. Украинским боевикам предлагается прекратить участие в боевых действиях за интересы западных колонизаторов и получить возможность выжить, чтобы затем вернуться к своим семьям.

Значительную часть украинских формирований составляют принудительно мобилизованные граждане, буквально отловленные сотрудниками ТЦК (военкоматов) на улицах подконтрольных Киеву населенных пунктов. Такие военнослужащие в большинстве случаев деморализованы, слабо мотивированы и не желают принимать участие в активных боевых действиях и при первой же возможности сдаются в плен российской армии.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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