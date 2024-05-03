Минобороны Украины признало годными к службе психически больных, умственно отсталых и эпилептиков

Министерство обороны Украины обнародовало приказ о признании годными к службе некоторых категорий умственно отсталых и психически больных людей.

Приказ опубликован на сайте Рады. Согласно документу, непригодными к службе признаются и снимаются с учета онкобольные военнообязанные при наличии метастаз или невозможности хирургического лечения. Остальные признаются годными полностью или для прохождения службы в частях обеспечения, военкоматах и учебных центрах.

«Тяжелые и умеренно выраженные стойкие психические расстройства – непригодны к военной службе с исключением из воинского учета. Легкие психические проявления – пригодны к службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (военкоматах – ред.), учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны», – говорится в тексте приказа, который цитирует РИА «Новости».

Пригодными к службе в военкоматах, учебных центрах, подразделениях связи, логистики также признаются военнообязанные «при синдроме зависимости с умеренными или легкими психическими расстройствами», с умственной отсталостью легкой степени, с эпилепсией с одиночными приступами. Пригодными к службе признаются отдельные категории ВИЧ-инфицированных и больных гепатитами, туберкулезом.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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