Правительства и элиты ЕС и США не дали подписать мирное соглашение России и Украины

Правительства и элиты США и стран ЕС помешали заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. Такое заявление в своей телепрограмме «С Мадуро +» сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

По его словам, предварительное соглашение было готово к подписанию, и приказ правительства США и элит Европейского союза был – не подписывать. «Разобьем Россию, устроим вторжение. И вот, они уже там, с войной, которая обеспечивает большие заработки оружейных компаний», – заявил Мадуро, которго цитируют РИА Новости.

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона «выбросила» все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

Москва регулярно подтверждает свою готовность к переговорам, но на основании реальной ситуации в зоне СВО и интересов России, а не на основании «хотелок» представителей Украины.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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