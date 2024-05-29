На Украине в пяти областях звучит воздушная тревога

В пяти областхя Украины объявлен возждушная тревога. Речь идет о Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

По данным ресурса, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно – в 08.37 мск.

Между тем, украинские паблики сообщают о большом пожаре в Краматорске – там горит трамвайное депо – точка отстоя ракетных установок и БК.

Проходит также информация о поражении «Кинжалом» Яворовского полигона. По непроверенным данным, имеют место быть жертвы со стороны ВСУ и иностранных инструкторов – французов и поляков.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube