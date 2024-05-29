На Украине в пяти областях звучит воздушная тревога

В пяти областхя Украины объявлен возждушная тревога. Речь идет о Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно – в 08.37 мск.
Между тем, украинские паблики сообщают о большом пожаре в Краматорске – там горит трамвайное депо – точка отстоя ракетных установок и БК.
Проходит также информация о поражении «Кинжалом» Яворовского полигона. По непроверенным данным, имеют место быть жертвы со стороны ВСУ и иностранных инструкторов – французов и поляков.
Киев, Елена Васильева
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