ЕСПЧ принял в работу жалобу на пытки российского военного на Украине

Европейский суд по правам человека принял в работу дело «Резников против Украины» в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова. Об этом РИА Новости сообщила донецкая правозащитница Ирина Вихорева.

Резников до начала СВО работал на шахте в Донецке. В конце 2022-го ушел добровольцем на фронт. Спустя полтора года попал в плен под Красногоровкой, после чего украинские силовики стали требовать от его дочери фотографировать военные объекты. В обмен они пообещали, что перестанут издеваться над пленным. В итоге, дочь военнослужащего обратилась за помощью к правозащитникам.

«На днях из ЕСПЧ пришел ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием «Резников против Украины», однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере. Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции. Этим сейчас и занимается адвокат», – рассказала Вихорева.

Юрист, по ее словам, также предоставил информацию о пытках Резникова в МИД Швейцарии. На предстоящей конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня, будет обсуждаться, в том числе, тема военнопленных.

Россия на мероприятии присутствовать не будет.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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