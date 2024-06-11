На аэродромах базирования уничтожены Су-27 и Су-25 ВСУ

Еще два самолета ВСУ уничтожены силами ВС России. как сообщает Министерство обороны РФ, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах. «Кроме того, на аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины», – добавили в ведомстве.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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