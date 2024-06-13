В Киевской области больше суток не могут потушить пожар на промышленном объекте

Крупный пожар на промышленном объекте больше суток не могут ликвидировать в Киевской области. В ликвидации возгорания задействованы четыре пожарных поезда и сотни спасателей, сообщают украинские СМИ.

В среду начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о пожаре на промышленном объекте в Киевской области после ночных взрывов.

В СМИ отмечают, что пожар начался из-за «падения обломков».

Киев (Новый День, Елена Васильева) – Крупный пожар на промышленном объекте больше суток не могут ликвидировать в Киевской области. В ликвидации возгорания задействованы четыре пожарных поезда и сотни спасателей, сообщают украинские СМИ.

В среду начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о пожаре на промышленном объекте в Киевской области после ночных взрывов.

В СМИ отмечают, что пожар начался из-за «падения обломков».

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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