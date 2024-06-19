В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

В четырех территориях Украины утром объявлена воздушная тревога. Согласно онлайн-карте местного министерства цифровой трансформации, речь идет о Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно – в 08.42 по московскому времени.

Напомним также, что ночью представители властей территорий, подконтрольных Украине, сообщали о применении ВС России БПЛА «Герань» по Львовской, Винницкой и Запорожской областям. Во Львове после взрывов отмечались перебои с электроснабжением.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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