Самолеты F-16, которые США передаст Киеву, будут базироваться на территории Украины, сообщил помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан.

«План состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. В двустороннем соглашении по безопасности, которое президент (США Джо Байден) и президент Зеленский подписали, подчеркивается этот момент: мы хотим помочь Украине получить эти средства. Такие средства должны быть размещены на Украине», – рассказал Салливан американской телекомпании PBS.

Напомним, что ранее начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16, которые Киев ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.

Президент России же уже неоднократно заявлял, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, и самолеты будут гореть так же, как и другая западная техника.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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