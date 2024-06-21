В Херсоне произошла вспышка холеры. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье, в больницах на подконтрольной украинским властям территории находится уже около 100 человек. «Не менее 12 скончались. Преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц», – цитирует агентство источник в подполье.

Он уточнил, что назначенные Киевом власти боятся паники, поэтому выдают выявленные случаи заболевания за брюшной тиф.

Как сообщало подполье на минувшей неделе, по предварительным данным, источником распространения заболеваний стала вода. В зоне риска находятся системы водоснабжения у населенных пунктов правого берега Днепра: Антоновка, Садовое, Дачи и Томина Балка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс.

Геническ, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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