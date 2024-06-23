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Воскресенье, 23 июня 2024, 06:16 мск

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В ряде регионов Украины воздушная тревога. В Киеве – взрывы

В Киеве звучат взрывы на фоне объявленой ранее воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации сообщает о начале воздушной тревоги с 4.30 утра по местному времени. Действие ее распространяется на Киевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Волынскую, Ровенскую, Лтвовскую область, на Закарпатье, Черновцы, Винницу, Кировоградскую, Николаевскую и Днепропетровские области.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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