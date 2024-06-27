На Украине куда-то делось оружие на 62 миллиона долларов – Пентагон

В Пентагоне не знают, куда делось оружие на 62 млн долларов, которое было поставлено Киеву. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Минобороны США, который цитирует издание Daily Caller.

В Отчете, в частности говорится, что об утере, поломке и других инцидентах с оружием Киев должен отчитываться за 30 дней, однако по некоторым позициям задержка в отчетах достигает уже 301 день и перспективы США видит крайне туманными.

Более того, пишет Daily Caller, американские силы не проводили должный анализ полученных данных о потерях на предмет попадания оружия к силам РФ.

Кроме того, генеральный инспектор Пентагона ранее выявил предыдущие проблемы с отслеживанием поставляемого США оружия Украине. Расследование, результаты которого были опубликованы в январе этого года, показало, что представители Министерства обороны и дипломатической службы США неправильно отслеживали помощь в области вооружений на сумму более 1 миллиарда долларов, что составляет примерно 69% от 1,6 миллиарда долларов помощи, предназначенных для отслеживания конечного использования.

Таким образом, заключает Daily Caller, оружие и военная помощь на сумму более 1 миллиарда долларов, которую администрация Байдена направила Украине, вполне может быть уже вывезена с ЛБС. Речь идет о танках, дронах, ракетных системах и авиабомбах.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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