Блогер из Казахстана умер в больнице Киева после покушения

Оппозиционный блогер из Казахстана Айдос Садыков умер в больнице в Киеве после покушения. Как сообщила его супруга Наталья в социальных сетях, «Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву». «Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от рук киллеров. 13 дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось», – говорится в сообщении.

Покушение Садыкова было совершено 18 июня. Неизвестный мужчина расстрелял его в машине. Супруга, находившаяся в том же транспортном средстве, не пострадала.

Позже киевские СМИ сообщили о задержании одного, а зачем и другого подозреваемого в покушении.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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