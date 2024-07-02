Запад может навязать Украине невыгодную реструктуризацию долгов

Запад может навязать Украине, набравшей долгов, невыгодную схему их реструктуризации. Об этом рассказал 2 июля украинский экономист Алексей Кущ.

По его словам, дефолта украинцам можно не ждать, Но реструктуризация набранных кредитов – это еще более худшая перспектива для страны.

По его словам, дефолт в условиях конфликта «не так страшен», поскольку на внешних частных долговых рынках Украина не занимает деньги, а западная финансовая помощь носит геополитический, а не коммерческий характер.

Под невыгодной реструктуризацией Кущ имеет в виду следующий сценарий – стране дают небольшую отсрочку по выплатам, а процент по долгу не снизят или снизят незначительно.

1 июля издание The Economist сообщило, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если Киеву не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга.

На сегодняшний день госдолг по западным облигациям у Украины достигает 20 миллиардов долларов.

Общий долг Киева за последние два года, по словам финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, достиг почти 144 миллиарда долларов.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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