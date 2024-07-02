Групповым ракетным ударом в Миргороде поражены семь Су-27 ВСУ

Пять многоцелевых истребителей Су-27 ВСУ были уничтожены и еще два повреждены в результате группового ракетного удара. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, техника располагалась на аэродроме в Миргороде Полтавской области.

«Расчетами ОТРК «Искандер-М» Вооруженных сил Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме Миргород. Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники», – говорится в сообщении.

В результате уничтожено пять действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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