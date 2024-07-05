Европейцы за два года устали от Украины

Европейцы устали от конфликта на Украине. Как сообщают «Известия», один из самых влиятельных на континенте аналитических центров, Европейский совет по международным отношениям, опубликовал сводный доклад, который был посвящен исследованию общественного мнения. В нем было фактически еще раз подтверждено наличие тенденции к сокращению общественной поддержки Украины, но куда важнее – граждане всё меньше одобряют действия национальных правительств и их планов по продолжению конфликта. Цифры проведенных опросов выглядят весьма показательно, если сравнивать их с аналогичными социологическими исследованиями полугодовой давности.

В опросе приняли участие 12 тыс. человек из 12 стран – членов Евросоюза (Болгария, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Греция, Италия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Нидерланды), а также из Великобритании, Швейцарии и самой Украины. Интересно отметить выбор стран для исследования. Ни в Словакии, ни в Венгрии, ни в Австрии замеры не проводились. В противном случае среднеевропейские цифры были бы куда хуже.

Первое, что обращает на себя внимание, – резкий разрыв в общественном мнении европейцев и граждан Украины. В первую очередь речь идет о целях, которых Киев и европейские столицы рассчитывают добиться благодаря поставкам оружия. Если большинство европейцев (68%) выступают за увеличение объема помощи (против этого высказались только в Италии, Болгарии и Греции) для улучшения позиций в последующем переговорном процессе, то две трети украинцев продолжают верить в победу и рост поставок как в важнейший способ этой победы добиться. При этом 45% граждан Украины согласны со сценарием, при котором их страна отказывается от территорий в обмен на членство в НАТО и Европейском союзе.

В успешный исход конфликта для Киева верит 15%, но эта цифра достигается в основном за счет самой Украины (58%), Эстонии (38%) и Польши (17%). Во всех остальных случаях показатель не превышает 10%.

В чем европейцы разделились, так это в вопросе потенциального членства Украины в ЕС. Главными сторонниками принятия Киева стали жители государств, наиболее отдаленных от Украины: Испании, Португалии, Нидерландов, а также Швеции и Эстонии. Хуже всего к этой идее относятся в Чехии, Болгарии, Германии и Франции.

Прежний нарратив противостояния России постепенно уходит на второй план, значительно более важными становятся внутриполитическая и экономическая повестки, подчеркивает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

– Европейцы в большинстве своем устали и по-прежнему не вполне понимают, зачем и на каком основании их правительства уделяют столько внимания украинскому кризису, что важно – ради очень призрачных целей. Прежняя логика «остановить злых русских» для обывателя уже не очень работает, особенно на фоне огромной финансовой помощи Киеву. Политические изменения в Европе показывают, что для электората внутренние вопросы становятся куда важнее Украины. Впрочем, на отношении к самой России этот тренд сейчас едва ли скажется. Слишком серьезная информационная кампания по-прежнему проводится против нашей страны и политиков, – считает эксперт.

Агентство Pew Research обновило данные в своем исследовании, оценивающем способности Владимира Зеленского справляться с международными делами. Участие в опросе приняли жители 24 стран. За год рейтинг «уверенности» в Зеленском упал с 73 до 59%. Самые преданные поклонники украинского президента живут в Швеции (76%), Великобритании (77%) и Нидерландах (73%). Скептиков ожидаемо больше всего в Венгрии (86%), Греции (71%), Италии (61%) и Мексике (65%).

Хотя общий уровень поддержки остается достаточно высоким, тенденция к снижению, начавшаяся еще весной 2023 года, очевидна. Согласно данным Института Рейгана, 32% американцев высказываются против отправки американской военной помощи Киеву, 57% ее по-прежнему поддерживают. При этом доля тех, кто считает, что Украина побеждает в конфликте, обвалилась с 39 до 19%, что весьма красноречиво отражает еще и постепенное изменение в информационной картине американского обывателя.

Весьма примечательной выглядит и цифра в 57% американцев, для которых создание дополнительных рабочих мест и расширение производства является аргументом в пользу продолжения военной помощи Киеву.

Статистика отражает реальные изменения в общественном восприятии и результат выборов в США может придать этой тенденции новый импульс, отмечает профессор факультета политологии ГАУГН Владимир Кротков.

«Поддержка не может быть бесконечной, ведь это колоссальные расходы, которые делятся не очень рационально. Одно дело, если это временная поддержка, и совсем другое – если это стратегическое противостояние. Отсюда возникновение изменения в общественном мнении. То, что происходит в этом смысле и в Европе, и в США (и отражается на политических предпочтениях), показывает расхождение между пониманием ситуации элитами и ключевыми общественными группами. На фоне возможной победы Трампа картина может измениться еще более радикально», – заключает эксперт.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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