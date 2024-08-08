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Четверг, 8 августа 2024, 10:03 мск

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На Украине объявлена воздушная тревога

На Украине в пяти областях объявлена воздушная тревога. Речь идет о Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также о подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области звучит более четырех часов, в остальных регионах она была объявлена практически одновременно – в 08.17 по местному времени, уточняет РИА Новости.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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