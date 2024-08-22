Посольство США в Киеве предупредило своих граждан о повышенных рисках атак российских беспилотников и ракет

Посольство США в Киеве предупредило о «повышении риска ночных и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины, совпадающих с Днем независимости Украины 24 августа».

Предупреждение, размещенное на сайте посольства, распространяется на ближайшие несколько дней и выходные.

В связи с этим дипмиссия призывает американских граждан на Украине, среди прочего, «следить за обновлениями в местных СМИ, определять места убежища до любой воздушной тревоги и немедленно укрываться в случае объявления воздушной тревоги».

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube