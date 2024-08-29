Боррель предлагает снять ограничение на оружие, переданное Киеву

Ограничения на применение переданного Украине оружия должны быть сняты, оно должно быть использовано в полном объеме для нанесения ударов по военным объектам на территории России в соответствии с международными правилами.

Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, приветствуя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Брюсселе на неформальном внешнеполитическом совете.

Напомним, что Украина настойчиво добивается разрешения от запада применять иностранное вооружение для ударов по российским территориям.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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