российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 августа 2024, 11:53 мск

Новости Киев

Новости, Кратко, Популярное

Боррель предлагает снять ограничение на оружие, переданное Киеву

Ограничения на применение переданного Украине оружия должны быть сняты, оно должно быть использовано в полном объеме для нанесения ударов по военным объектам на территории России в соответствии с международными правилами.

Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, приветствуя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Брюсселе на неформальном внешнеполитическом совете.

Напомним, что Украина настойчиво добивается разрешения от запада применять иностранное вооружение для ударов по российским территориям.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Киев, Конфликт на Украине,