По учебному центру ВСУ в Полтаве прилетел «Искандер»

Сегодня утром ВС России удалось поразить

Скопление живой силы в бывшем высшем военном командном училище связи в Полтаве. Как сообщает тг-канал «Военная хроника», сейчас там располагался 179-й учебно-тренировочный центр войск связи (в/ч А3990). Минобороны России данную информацию не комментировало.

По данным военкоров, подготовку украинских специалистов РЭБ и связи проводят отставные и действующие иностранные военные. С учетом того что удары наносятся по объектам, находящимся в глубоком тылу, предполагается, что инструкторы уже приступили к работе.

Об ударе по военному институту связи ранее сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его данным, «Искандер» по ВСУ прилетел во время построения. На данный момент военкоры сообщают о более сотне убитыми и о нескольких сотнях раненых, в том числе тяжелых. В Полтаве, пишут тг-каналы, освещающие СВО, объявлен срочный сбор крови. С территории училища ведется эвакуация скорыми.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube