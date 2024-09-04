В правительстве Украины продолжается череда отставок

В правительстве Украины со вчерашнего дня продолжается волна отставок чиновников. Как сообщает тг-канал Рады страны, заявление написал глава МИД Дмитрий Кулеба. О причинах увольнения пока информации нет.

Накануне заявления на увольнение также написали вице-премьер Украины Ирина Верещук и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Кроме того, Владимир Зеленский подписал заявление на увольнение замглавы офиса президента Ростислава Шурмы.

Кроме того, уволились министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Кроме того, свой пост решил покинуть председатель фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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