Что означают отставки в правительстве Украины: мнение эксперта

Отставка сразу нескольких министров правительства Украины может означать изменение риторики в обозримом будущем. Такое предположение сделал в своем телеграм-канале «Умный еврей при губернаторе» политолог Андрей Перла.

«Отставка товарища Кулебы (и ряда других министров) на Украине может ничего не означать, а может означать тактические перестановки в окружении тамошнего главного «слуги народа», для нас малоинтересные. Но не совсем исключено, что обновленное правительство Украины будет правительством «мирной риторики». Будет постоянно порождать заявления про необходимость «заморозки» и «сложных решений для достижения прекращения огня». И звучать эти заявления будут тем чаще, чем дальше наши войска пройдут за Покровск», – считает эксперт.

Как уже сообщал «Новый День», в правительстве Украины со вчерашнего дня продолжается волна отставок чиновников. Сегодня заявление написал глава МИД Дмитрий Кулеба. Накануне заявления на увольнение подали вице-премьер Украины Ирина Верещук и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Кроме того, Владимир Зеленский подписал заявление на увольнение замглавы офиса президента Ростислава Шурмы. Также уволились министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Москва, Киев, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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