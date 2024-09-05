Полтавчане сообщают, что после прилета «Искандера» по училищу связи в морг попало 760 ВСУшников

В морге Полтавы находится уже 760 тел солдат украинской армии, погибших в результате удара «Искандера» по военному институту связи. Эта информация поступила от местных жителей, пишут СМИ.

Местные жители, сообщающие, что знакомы с ситуацией лично, утверждают, что из училища связи тела ВСУшников вывозили на КамАЗах. Также полтавчане призывают киевские власти перестать замалчивать потери и дать возможность родным убитых и раненых узнать, что произошло 3 сентября в Полтаве.

Как ранее писал «Новый День», руководитель 179-го объединенного учебного центра связи в Полтаве Игорь Мацюк пояснил, почему после удара «Искандером» погибло так много ВСУшников. Как отметил Мацук в беседе с The New York Times, учащимся и сотрудникам учреждения просто не хватило времени на то, чтобы укрыться в безопасном месте. Между ударами был слишком короткий промежуток.

«Те, кто находился в классах рядом с убежищем и сумел быстро добраться туда, выжили», – отметил глава центра, которого цитирует «Российская газета».

Напомним, учебный центр ВСУ в Полтаве 3 сентября попал под удар ракет «Искандер». Предварительно, прилет произошел во время построения личного состава. На Украине завели дело о халатности военных.

По данным Минобороны РФ, в этом центре проходили подготовку связисты, специалисты РЭБ со всех соединений и воинских частей ВСУ, а также операторы дронов, участвовавшие в нанесении ударов по территории России.

Официальный Киев, в том числе устами Зеленского, сообщил, что в результате российского удара погиб 51 человек, 271 получил ранения. При этом на Украине эти данные считают заниженными.

Российские военблогеры после прилета «Искандера» говорили о не менее 100 погибших и 500 раненых различной степени тяжести. В числе жертв назывались и иностранные инструктора, работавшие на обучении украинского контингента работе с РЭБ из Швеции.

Киев, Елене Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube