В ночь на четверг неизвестные в Киеве сожгли насколько машин ВСУ, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, инцидент случился в районе Минского массива. Сообще сопровождается фото сгоревших транспортных средств с номерными знаками военных Украины.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу, отмечает РИА Новости.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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