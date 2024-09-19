Польша поставила на стоп проект выработки электроэнергии для Украины

Польша поставила на стоп проект по генерации электроэнергии для Украины. Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК-Украина.

Напомним, что премьер Польши Дональд Туск в июле этого года заявлял о возможности

производить электроэнергию для Украины на польских ТЭС, сжигая излишки угля. Идея заключается в строительстве второй линии электропередачи Жешув (Польша) – Хмельницкая АЭС, что позволило бы в перспективе увеличить пропускную способность импорта вдвое – до 1,6 ГВт. Но при этом Польша хотела, чтобы Еврокомиссия упразднила для производства этой электроэнергии налог на выбросы СО2.

«По этому проекту нет ничего нового, кроме заявлений, сделанных польской стороной еще летом», – сказал собеседник агентства.

По его мнению, у идеи почти нет шансов на реализацию. «И технически, учитывая необходимость строительства новой линии, и политически», – сказал источник. Он считает, что вряд ли Еврокомиссия пойдет навстречу Польше и отменит налог на вредные выбросы. Кроме того, для целевых поставок электроэнергии нужно изменить правила доступа для межгосударственного пересечения. «Доступ предоставляется по конкурсу, а в данном случае нужно будет предоставлять постоянный доступ без конкурса», – добавил собеседник.

РБК-Украина отмечает, что сделанное Туском предложение в первую очередь выгодно самой Польше, поскольку позволит увеличить преобладающую в стране угольную генерацию. Кроме того, польская сторона заявляла, что не будет продавать Киеву электричество по низкой цене.

11 июня в Киеве информировали, что 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации в стране уничтожены, с марта Украина лишилась 9 ГВт мощностей.

Украину, как прогнозируется, ждет очень тяжелая зима.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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