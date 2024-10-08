Париж допустил применение истребителей Mirage 2000 Киевом уже в начале 2025 года

Париж допустил, что истребители Mirage 2000, которые планируется поставить на Украину, могут быть использованы ВСУ уже в первом полугодии 2025 года. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

«Самолеты Mirage 2000 могут начать полеты на Украине в первой половине 2025 года», – сказал он. Глава оборонного ведомства уточнил, что машины оснастят новым оборудованием, в частности, средствами поражения класса воздух – поверхность. В то же время, по его словам, «главное – это обучение пилотов и механиков, которое продолжается в Нанси», цитирует чиновника ТАСС.

В начале июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж начнет программу подготовки украинских пилотов, а также планирует согласовать передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5. Он уточнил, что обучение пилотов займет пять-шесть месяцев, и допустил, что поставки самолетов могут начаться в конце этого года. По информации газеты La Tribune de Dimanche, Франция может поставить Украине не больше шести истребителей.

Истребители Mirage 2000 разработаны компанией Dassault Aviation и состоят на вооружении ВВС Франции с 1984 года. Модификация Mirage 2000-5 появилась в 1999 году и отличалась прежде всего улучшенным радаром для отслеживания множества целей. Основной задачей этих самолетов является перехват на больших высотах и на сверхзвуковых скоростях. Позднее появилось несколько версий данного истребителя, оснащенных оборудованием для нанесения ударов по наземным целям.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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