Среди жителей Украины всё больше растет недовольство президентом страны Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек в мае этого года. Об этом 8 октября заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Растет сопротивление диктатуре Зеленского. Местные жители не скрывают своих чувств», – написал он на своей странице в социальной сети, принадлежащей Илону Маску.

К публикации он также прикрепил фотографию плаката в одном из городов Украины, на котором изображен президент России Владимир Путин и написано: «Путин придет – порядок наведет», сообщают «Известия».

Ранее, 1 октября, депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленскому необходимо продолжение конфликта, поскольку в мирной Украине его ждут суд и тюрьма. Он также добавил, что в настоящее время администрация Зеленского грабит страну «как в последний раз» как раз потому, что понимает, что ее конец близок, отмечают «Известия».

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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