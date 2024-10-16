Премьер Украины передумал ехать в Швейцарию

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль передумал ехать с рабочим визитом в Швейцарию, сообщает МИД страны.

«Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отменил официальный рабочий визит в Берн, запланированный на среду из-за форс-мажорных обстоятельств», – говорится в сообщении ведомства.

Конкретные причины отмены визита не называются. Во внешнеполитическом ведомстве при этом уточнили, что украинская делегация примет участие в международной конференции высокого уровня по разминированию территории Украины, которая пройдет 17-18 октября в Лозанне.

Берн, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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